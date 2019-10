Martina Colombari cambia look: addio ai capelli biondi. I fan (e non solo) apprezzano

Si dice che le donne cambiano look quando attraversano dei cambiamenti importanti nella loro vita e il primo passo comincia sempre dai capelli. In queste settimane sono molte le donne di spettacolo che si sono mostrate con capigliature differenti rispetto al solito e Martina Colombari è forse tra quelle che ha rivoluzionato maggiormente la sua immagine. Un'altra che ha deciso di cambiare è stata Monica Bellucci, che da qualche settimana sfoggia un elegantissimo carrè corto.

La moglie di Billy Costacorta ha sempre abituato i suoi fan ai capelli biondi in varie sfumature di colore, al massimo tempo addietro ha sperimentato le nuance castano chiaro. In questi giorni, invece, la bellissima ex Miss Italia ha deciso di cambiare radicalmente scegliendo una colorazione mora, molto scura, inedita per il suo look. Martina Colombari ha condiviso una serie di scatti sul suo profilo Instagram che hanno letteralmente fatto girare la testa ai suoi seguaci, che l'hanno premiata con una pioggia di like. Sono oltre 40 mila i click di apprezzamento per la bellissima Martina, che ha raccolto anche tantissimi commenti positivi per il coraggio e la voglia di cambiare.

Tra i tanti messaggi lasciati dagli ammiratori, uomini e donne che hanno voluto dare la loro approvazione alla Colombari, spiccano anche quelli di alcune colleghe. Samantha De Grenet ha scritto: “Che bella che sei mora!!!”, mentre Elena Barolo ha commentato: “Stupendaaaaaa”, seguito da numerose faccette con gli occhi a cuore. “La più bella del reame”, ha scritto, invece, Marica Pellegrinelli. Tre bellezze italiane che hanno voluto sottolineare alla loro collega che il cambio look ha giovato alla sua immagine, dimostrando che anche nel mondo dello spettacolo esistono le amicizie sincere tra donne.