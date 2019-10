Massimiliano Varrese si commuove. E la De Filippi interrompe l'esibizione: "A cosa pensi?"

La semifinale di Amici Celebrities è stata una puntata piena di emozioni, soprattutto per Massimiliano Varrese che ha interrotto la sua interpretazione di “Le tasche piene di sassi” perché sopraffatto dalla commozione.

L’attore, che ha partecipato al programma di Canale 5 presentandosi sia come cantante che ballerino, è stato uno dei più talentuosi di questa prima edizione di Amici Celebrities e le sue performance sono sempre state particolarmente elogiate dai giudici e dal pubblico. Forza, emozioni e grande interpretazione sono stati i punti di forza che Varrese ha messo in evidenza in ogni coreografia o esibizione canora, ma la sua interpretazione de “Le tasche piene di sassi” è stata particolarmente sentita sia da Massimiliano che dai presenti in studio.