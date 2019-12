Massimo Boldi difende Checco Zalone: ​"La sua canzone non è razzista"

Niente matrimonio in vista per Massimo Boldi, ma tanto cinema fatto e parlato e anche qualche fuori programma. L'attore ha rilasciato una lunga intervista a Libero dove ha spaziato dal cinema alla politica, senza dimenticare il ritrovato sodalizio con l'amico De Sica: " Io e Christian siamo come Jerry Lewis e Dean Martin. Perfettamente compatibili. Loro li guardavi e li pensavi come coppia ".

Accantonate le incomprensioni Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati a recitare insieme e l'attore 74enne ha confermato che la coppia sta lavorando al nuovo cinepanettone, in uscita a fine 2020: " Ci stiamo lavorando dall'anno scorso, e avrebbe dovuto essere pronto già per il 2019. E invece lo abbiamo rimandato al 2020. Ma uscirà eh, tranquilli. Dopo aver interpretato insieme così tanti soggetti, diventa difficile trovare uno spunto originale. E quindi una novità potrebbe essere tornare al grande classico ". Il duo comico più amato del cinema italiano sta cercando una sceneggiatura adatta al ritorno sul grande schermo, senza rinunciare però alla tradizione: " Il progetto è riproporre un Vacanze di Natale. Sarebbe l'ideale. Ma abbiamo tempo, vogliamo pensarci bene, anche per capire che aria tira negli altri film italiani ".

In attesa di rivederli sul grande schermo, Massimo Boldi ha parlato dei film comici italiani che stravincono ai botteghini, difendendo Checco Zalone da critiche e polemiche sollevate dal trailer del suo nuovo film: " Come film italiani è più facile vincere facendo ridere. E questo grazie anche alla generazione dei nuovi comici, molto bravi. Sono curioso di vedere il risultato che porteranno a casa. Checco Zalone? Penso che quel video sia stato un ottimo veicolo di promozione pubblicitaria. Anche da questo punto di vista Zalone è geniale. Se la canzone "Immigrato" mi sembra razzista? Ma stiamo scherzando, assolutamente no. Giù le mani da Checco, è un fenomeno. Vuole solo far ridere e ci riesce ".