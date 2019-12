Massimo Boldi e Christian De Sica di nuovo insieme: "Pronti per vacanze di Natale 2020"

La réunion di Massimo Boldi e Christian De Sica è ufficiale. L'ultimo film girato insieme dalla coppia, "Amici come prima", ha ricevuto l'ambito premio Biglietto d'Oro a Sorrento, nell'ambito delle Giornate del Cinema, sancendo la definitiva riappacificazione tra i due attori. Dopo dodici anni di separazione, dovuta a incomprensioni e polemiche, Boldi e De Sica si sono ritrovati e sono pronti a tornare, presto, con un nuovo film per il grande schermo. Lo hanno confermato loro stessi in un'intervista rilasciata a RepTv, il portale video di Repubblica.

Massimo Boldi e Christian De Sica hanno ricevuto l'ambito premio per il film "Amici come prima", per il film più visto della stagione cinematografica 2018. Il pubblico e i loro ammiratori li hanno sostenuti e più volte, negli anni della "crisi", li hanno spronati a ritornare sui loro passi. Oggi la loro amicizia è più solida che mai e i due attori hanno confermato che nei loro progetti futuri c'è un nuovo cinepanettone: " Vacanze di Natale 2020 ", scherza Massimo Boldi prima di cominciare l'intervista con RepTv. A spiegare cosa succederà nei prossimi mesi è Christian De Sica: " Stiamo lavorando con gli sceneggiatori per trovare un'idea valida. Ma dobbiamo farlo bene. Dopo tanti film insieme non è facile trovare un'idea valida e con ruoli che siano giusti, gli anni passano ".