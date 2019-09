Massimo Boldi in pressing sulla madre di Charlie Vezza?

Marica Pellegrinelli e Massimo Boldi potrebbero diventare prossimamente parenti. Il motivo? Si sussurra che “Cipollino” sarebbe sentimentalmente coinvolto dalla madre di Charlie Vezza, Sandra.

A rivelare lo scoop è il settimanale Novella 2000, che racconta come l’amicizia tra l’attore e l’imprenditrice potrebbe trasformarsi in qualcosa di più importante e profondo. I due, legati da molti aspetti che li rendono simili, si dichiarano molto amici ma, come scrive Roberto Alessi, quando Boldi viene interrogato sulla natura dei suoi rapporti con Sandra Vezza, “la sua sincerità fa un po' acqua”. Pare, infatti, che l’attore sia innamorato platonicamente dell’amica e che, qualora fosse corrisposto, non avrebbe remore nell’iniziare una relazione con lei. Tornato ad essere solo di recente single, Boldi ha avuto una sola storia d'amore dopo la morte della adorata moglie Marisa. I suoi rapporti con la ex compagna, Loredana, però, si sono recentemente interrotti e l'attore ha scelto di non parlarne più.