Massimo Giletti, gesto di galanteria con la campionessa olandese

Massimo Giletti è considerato lo scapolo d'oro della televisione italiana ma pare che in quest'ultimo periodo il conduttore di La7 abbia il cuore impegnato con una bellissima ragazza. Nel numero di Chi in edicola questa settimana, infatti, è stato dedicato un servizio ad alcune fotografie di Massimo Giletti in compagnia di Ranomi Kromowidjojo, talentuosa nuotatrice olandese 29 anni.

Stando al racconto fatto dal giornalista, sarebbe stata proprio la ragazza ad avvicinarsi a Massimo Giletti durante una giornata al Foro Italico. Pare che il galante giornalista abbia fatto dono di alcune importanti bottiglie di vino al personale della piscina romana, incontrando il disappunto della ragazza che non avrebbe ricevuto il prezioso regalo da parte di Massimo Giletti. L'uomo, che ai più è noto per la sua imprevedibilità ma anche galanteria, non se l'è fatto ripetere due volte e il giorno successivo si è presentato in piscina, stretto nel suo slip da bagno, con le bottiglie per la ragazza e le sue amiche. Il giornalista si è limitato a catalogare il suo come un semplice gesto d'amicizia, anche se le fotografie pubblicate dal settimanale Chi mostrano una certa intesa tra Massimo Giletti e Ranomi Kromowidjojo. La nuotatrice è l'attuale detentrice del record europeo della 4x100 metri stile libero in vasca lunga ma è anche primatista mondiale in carica delle specialità 50 metri, 4x50 metri, 4x100 metri, 4x200 metri in vasca corta. Alta quasi un metro e ottanta, fisico statuario e lunghi capelli castani, Ranomi non è certo una ragazza che passa inosservata. Non ci sarebbe da stupirsi se il giornalista di La7 volesse approfondire la sua conoscenza. Da qualche tempo Massimo Giletti non si fa vedere in giro con una donna, è troppo impegnato sul lavoro per concedersi distrazioni ma, magari, potrebbe utilizzare la scusa delle lezioni di nuoto con la sua nuova amica per intessere un rapporto più intimo.