Masters of the Air: la nuova serie tv bellica di Steven Spielberg e Tom Hanks

Non c’è due senza tre: ecco quindi che Steven Spielberg e Tom Hanks realizzeranno Masters of the Air, nuova serie tv bellica.

Nel 2001 su HBO usciva Band of Brothers, serie tv tratta dall’omonimo libro di Stephen Ambrose, ambientata durante la seconda guerra mondiale in Europa. Band of Brothers, nei suoi 10 episodi, ha raccontato le vicende della Compagnia Easy, ospitando tra le sue fila molti volti noti al tempo però agli inizi della loro carriera: Damian Lewis, Tom Hardy, James McAvoy e Michael Fassbender, mentre David Schwimmer era già conosciuto dal pubblico per Friends. A produrre la serie tv Steven Spielberg e Tom Hanks, i quali, dopo aver lavorato insieme con Salvate il soldato Ryan, riuscirono a portare in tv lo stesso genere di racconto. Risultato? Golden Globe come miglior miniserie tv e 6 Emmy vinti per una delle serie più belle di sempre.

Quasi obbligata la seconda serie tv, The Pacific, del 2010 e ambientata nello stesso periodo di Band of Brothers. Questa volta il conflitto che viene raccontato è quello tra americani e giapponesi, con la guerra del Pacifico che si scatena dopo l’attacco di Pearl Harbour. I volti noti in questo caso sono Jon Bernthal e Rami Malek. I premi raccolti invece sono 8 Emmy.

Il terzo capitolo era da tempo in fase di studio, con una sua uscita nuovamente su HBO. Ma l’arrivo di Apple TV+ ed il coinvolgimento di Steven Spielberg nella nuova piattaforma streaming del colosso di Cupertino hanno cambiato le carte in tavola. Masters of the Air, questo il titolo, sarà prodotta ancora da Spielberg e Hanks attraverso le loro case di produzione, si baserà sul libro "Masters of The Air - Americans Bomber Boys Who Fought The Air War Against Nazi Germany" scritto da Donald L. Miller, già consulente per The Pacific e sarà adattata dallo stesso sceneggiatore di Band of Brothers, John Orloff. Masters of the Air si svolgerà sui cieli d’Europa ed avrà come protagonisti i bombardieri dell’Air Force statunitense, portando così a termine il racconto sulla seconda guerra mondiale iniziato nel 2001.

Visti i precedenti e gli illustri personaggi coinvolti, è certo che anche questa volta avremo una serie tv di altissima qualità. In particolare Master of the Air sarà la prima serie tv realizzata dagli studios di Apple, oltre ad essere il secondo progetto, dopo Amazing Stories, che vede collaborare Spielberg e l’azienda di Cupertino. Ancora non è stata comunicata la data d’uscita ma la serie sarà disponibile esclusivamente su Apple TV+ che arriverà anche in Italia dal prossimo 1° novembre.