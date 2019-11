Matrimonio basso profilo per la principessa Beatrice dopo lo scandalo Epstein

Il terremoto che ha coinvolto il principe Andrea ha avuto inevitabili ripercussioni anche sulla sua famiglia, soprattutto sulla principessa Beatrice, prossima alle nozze con Edoardo Mozzi Mapelli. Voci che provengono da corte dicono che la principessa e il suo futuro sposo stanno rivedendo interamente i piani per il matrimonio, dopo che il duca di York è stato formalmente licenziato dalla regina, che non l'ha comunque escluso dalla dinastia reale.

Saranno molte le differenze tra le nozze di Beatrice e quelle di sua sorella Eugenie, che si è sposata poco più di un anno fa con una cerimonia sfarzosa, come si confà a un membro della famiglia reale. Lo scandalo Epstein ha cambiato tutto e quindi la principessa Beatrice non potrà usufruire dei privilegi e delle concessioni dei quali, altrimenti, avrebbe goduto. “Bea and Edo”, come li chiamano gli amici, non sembrano dispiaciuti di dover optare per una cerimonia di più basso profilo, anzi. Pare che la coppia sia ben felice di avere una pressione mediatica inferiore rispetto a quanto preventivato. I due, per altro, avevano già preventivato di organizzare un matrimonio low cost, che adesso avrà ancora più senso.

Con molta probabilità il matrimonio non verrà celebrato nella Cappella di San Giorgio nel Castello dei Windsor. Le alternative pare siano due in questo momento, perché da un lato la coppia potrebbe optare per una piccola chiesa storica del centro di Londra ma, dall'altro, potrebbero scegliere qualcosa di alternativo e maggiormente borghese, come un grande tendone nel giardino di Sarah Ferguson. Ovviamente, proprio per mantenere il basso profilo che si addice alla situazione, pare che non verrà effettuata la copertura televisiva dell'evento e non ci sarà la canonica sfilata in carrozza degli sposi. In realtà, in origine Edoardo Mozzi Mapelli avrebbe voluto regalare alla sua futura moglie un matrimonio in grande stile in Italia, dove le ha fatto la dichiarazione di nozze. Anche Beatrice pare fosse affascinata dall'idea ma gli esperti reali hanno immediatamente fatto desistere la coppia, perché la regina Elisabetta II non è intenzionata a lasciare il Regno Unito per le nozze.

Nel frattempo i sudditi di Elisabetta II sono ancora in attesa di conoscere la data del matrimonio, che non è stata ancora comunicata. Sono passati quasi più di due mesi dall'annuncio di Beatrice ed Edoardo e si suppone che la coppia stia aspettando che svanisca un po' l'effetto Epstein sul principe Alberto, prima di ufficializzare il giorno. Non è detto che il matrimonio non venga posticipato di qualche mese, proprio per lasciare il tempo ciclone di diminuire la sua intensità.