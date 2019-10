Principessa Beatrice, le nozze con Mapelli Mozzi saranno "low-cost"

La principessa Beatrice di York e il fidanzato di origini italiane, Edoardo Mapelli Mozzi, convoleranno presto a nozze. E a quanto pare, la 31enne primogenita di Sarah e Andrea di York, sta pianificando un matrimonio tutt’altro che in pompa magna. Lo scorso anno la sorella Eugenia aveva fatto parlare di sé per le nozze in grande stile con Jack Brooksbank. Il conto del matrimonio reale della principessa tenutesi a Windsor, ammontava circa a 2 milioni di sterline, cifra che gli inglesi non presero bene. L’ingente spesa arrivò subito dopo il sontuoso matrimonio di Harry e Meghan, già visto come un dispendio eccessivo di fondi pubblici.

Come riporta The Mirror, Beatrice ed Edoardo hanno optato per un matrimonio “low-cost” anche per un altro motivo: le vicende giudiziarie in cui è coinvolto il principe Andrea. Da diversi mesi il duca di York è finito nel mirino degli inquirenti per lo scandalo Epstein ed accusato di aver avuto rapporti sessuali con una delle "schiave sessuali" del magnate, all'epoca dei fatti minorenne. Data l’entità dello scandalo e le ripercussioni che essa potrebbe avere sulla famiglia del principe, la principessa avrebbe quindi deciso di sposarsi senza troppi sfarzi. Si vocifera che i due futuri sposi potrebbero scegliere di tenere il ricevimento in un padiglione della residenza dei genitori di lei a The Royal Lodge, oppure di affittare una villa senza dover pesare sulla regina e soprattutto, sui contribuenti.