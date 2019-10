Il matrimonio fra Orlando Bloom e Katy Perry? Il "Sì" è atteso per Natale

La coppia formata da Orlando Bloom e da Katy Perry è una fra le più amate dei social e dal mondo dello showbiz. Lui è un attore di fama mondiale, visto di recente in Carnival Row (serie di Amazon Prime), lei è un’affermata pop star, e insieme sono in procinto di sposarsi. Fino ad ora non c’era nessuna fretta per i due di festeggiare la loro unione, ora secondo alcune indiscrezioni trapelate in rete, sia Blooom che Kety Perry stanno pensando di pronunciare il fatidico "sì" poco prima del giorno di Natale.

Le cose hanno preso una piega inaspettata dallo scorso febbraio, data in cui l’attore ha chiesto la mano della celebre artista pop. I media hanno cominciato a fantasticare sul matrimonio più atteso del momento, ipotizzando che la cerimonia si sarebbe svolta a Orlando, nel Castello di Cenerentola, per ipotizzare poi un ricevimento per pochi intimi. Le parole di Orlando Bloom però hanno messo a tacere una serie di rumor e pettegolezzi. I due prendono sul serio il matrimonio e non vogliono affrettare le cose. E ora la gola profonda a Us Weekly, rivela che si è trattata di una mossa, da parte della coppia, per sviare l’attenzione. Pare che il matrimonio e i preparativi sono continuati senza sosta e il lieto evento è più vicino che mai.

Sia Orlando Bloom che Katy Perry hanno rimodulato un’agenda fitta di impegni per trovare il momento giusto per celebrare il loro matrimonio. E la scelta è caduta sul mese di dicembre, il fatidico “sì” ci sarà poco prima di Natale. Si tratterà di un matrimonio invernale in grande stile, che sarà reso ancora più bello grazie all’atmosfera natalizia. Il luogo però è ancora top secret. Non resta che attendere la conferma (o smentita) da parte della coppia.