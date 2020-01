Salvini citofona allo spacciatore. E Fedez: "Sembri un testimone di Geova"

Matteo Salvini citofona alla porta di un presunto spacciatore. Chiede di smentire le notizie sul suo conto ma, in tutta risposta, ottiene silenzio. Il tutto è stato ripreso e condiviso in diretta sulla pagina Facebook del leader della Lega. E, all'indomani del gesto, infuriano le polemiche. Tra queste, anche quella di Fedez che, su Instagram, si è scagliato contro Salvini.

" Ci hanno segnalato una cosa sgradevole e volevo che lei la smentisse- aveva chiesto il leder del Carroccio, citofonndo all'appartamento del presunto pusher- Ci hanno detto che da lei parte una parte dello spaccio qua in quartiere ". Salvini si trovava nella zona periferica del Pilastro a Bologna, quando una signora le aveva segnalato la presenta di un presunto spacciatore nel palazzo. Alle accuse del politico, l'uomo di origine tunisina ha chiesto chia avesse messo in giro queste voci. " Ce l'han detto dei cittadini - risponde Salvini- Ci hanno detto giusto o sbagliato? ". Ma il presunto pusher aveva riattaccato il citofono, senza dare ulteriori spiegazioni.

Il video ha già scatenato polemiche ed è arrivata anche la smentita dell'uomo accusato di essere in pusher della zona. " Sono pieno di precedenti - avrebbe detto il ragazzo a Fanpage- in passato ho fatto di tutto e di più, ma ora vado a scuola, sono un ragazzo normalissimo ". E avrebbe aggiunto: " Mia madre ha 67 anni, mio padre si spacca il c..o, se vai a casa trovi i vestiti di Bartolini. Lui ci è rimasto molto male ".