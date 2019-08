Matthew McConaughey da attore diventa professore

C’è un nuovo lavoro per l’attore Matthew McConaughey. Dalle notizie che sono trapelate in rete dal magazine ET-Online, il volto celebre della Hollywood di oggi, è diventato ufficialmente professore per l’università del Texas.

In realtà è già dal 2015 che il divo dai profondi occhi azzurri era un istruttore in vista dell’ateneo, ma solo di recente è stato riconosciuto come un professore a tutti gli effetti. McConaughey ora è insegnante per il dipartimento di Radio-Televisione-Film per l’università di Austin. Da quel che sembra, l’attore è sempre stato buon visto sia dai colleghi che dagli studenti, ligio del dovere, disposto a lavorare anche fuori dall’orario, solo per il bene della facoltà. "Per noi è un grande onore avere una personalità come Matthew McConaughey fra i docenti dell’università. Si è meritato questo riconoscimento ufficiale – rivela al magazine il rettore – Lui ha la capacità di entrare in empatia con gli studenti, si preoccupa della scuola e anche dei colleghi. È una risorsa rara – continua-. Siamo molto felici di condividere il suo tempo e il suo talento per preparare la prossima generazione di leader nel settore dei media". L’attore infatti dirige il corso di produzione cinematografica.

"È il professore che avrei voluto avere io quando feci il mio ingresso all’università – rivela il rettore-. Matthew conosce il linguaggio del cinema, come trasformare le parole in immagini, conosce la scienza e l’arte del grande schermo". McConaughey però non lascerà la recitazione, infatti per il prossimo anno sarà in The Gentleman, film di Guy Ritchie con Hugh Grant.