Mattino 5, Valentina Dallari: "Pesavo 37 kg"

Nel corso della nuova diretta di Mattino 5, trasmessa su Canale 5, è apparsa tra gli ospiti in studio, un ex volto di Uomini e donne, che ha voluto raccontare la sua esperienza vissuta lottando contro uno dei disturbi del comportamento alimentare che affligge la società moderna. L'ex tronista di Uomini e donne, Valentina Dallari, dopo aver archiviato la sua love-story con Andrea Melchiorre, ha voluto quindi condividere con i telespettatori alcuni aneddoti su una fase buia della sua vita. Così come lei stessa ha raccontato al talk-show condotto da Federica Panicucci, un anno fa Valentina si era vista costretta a farsi portare in un centro residenziale, per combattere l'anoressia che l'aveva purtroppo fatta precipitare in un circolo vizioso e da cui non sarebbe potuta mai uscire senza chiedere aiuto.

"Ero arrivata a pesare 37 kg, è un problema psicologico- ha fatto sapere la Dallari, denunciando così il suo malessere al pubblico-. In quei momenti non puoi decidere per te stesso. Mi ha aiutata mia sorella, che fa l'infermiera. Io sono stata in un centro residenziale, ma sarei dovuta essere ricoverata col sondino in ospedale. Ma al centro hanno intravisto uno spiraglio di luce per me". In un collegamento registratosi con lo studio di Mattino 5, interpellato sul caso di anoressia trattato dalla Panicucci, l'ex gieffino Enrico Silvestrin non è inizialmente riuscito a rilasciare dichiarazioni, per via della commozione. Impossibile, infatti, è stato non notare le lacrime che Enrico aveva negli occhi nel corso della diretta.

Valentina Dallari si racconta: "Non mi sono mai piaciuta"

Nel corso dell'ospitata dell'ex tronista bolognese, la padrona di casa, Federica Panicucci ha presentato in studio il libro scritto interamente da Valentina Dallari, dal titolo Non mi sono mai piaciuta. Un'opera, quest'ultima, che parla proprio del disturbo del comportamento alimentare che aveva annichilito l'ex tronista di Uomini e donne.