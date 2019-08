Maurizio Costanzo: "Non potrei vivere senza Maria"

Intervistato dal settimanale Chi, Maurizio Costanzo rivela che a fargli scoprire il concetto di vacanza è stata Maria De Filippi e, parlando del loro rapporto, confida: "Non potrei vivere senza di lei".

Dalle pagine del magazine diretto da Alfonso Signorini, Costanzo rivela di essersi sempre tenuto lontano dalle vacanze per la paura di annoiarsi: "Lavoro molto anche d’estate perché lo spettro è ancora oggi la noia". Ma qualcosa è cambiato quando Maria è arrivata nella vita di Maurizio: "Grazie a lei ho scoperto che ad agosto ci si può anche riposare".

"È grazie a mia moglie se ho scoperto il concetto di relax - aggiunge Maurizio Costanzo - prima di incontrarla, solo a sentir parlare di vacanze fuggivo via. Oggi, invece, ho iniziato ad apprezzarle". Adesso il giornalista inganna la noia scrivendo, leggendo e guardando la tv. Ma niente social network: "Non mi avranno mai, piuttosto preferisco annoiarmi. Riconosco che sono stati una grande invenzione, ma ho passato una vita intera sotto i riflettori e tengo al mio privato".

Nell'intervista Costanzo racconta anche la tipica giornata di vacanza insieme a Maria De Filippi ad Ansedonia: "Io a casa, Maria in barca. Dopo pranzo ci separiamo, per poi ritrovarci verso le 19". A questo punto Maurizio aggiunge un consiglio per tutti gli innamorati: "Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi". "Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata", dichiara teneramente Costanzo.

Queste parole diventano l'occasione per parlare di come si evolve un rapporto dopo tanti anni passati insieme: "Non cambia, migliora. Crescono l’amicizia, la stima e la solidarietà". A questo punto dalla bocca di Maurizio Costanzo arriva una vera e propria dichiarazione d'amore, tanto dolce quanto inaspettata: "Sembra retorica, ma la frase “non potrei vivere senza di lei” oggi, con Maria, ha un senso".

