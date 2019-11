La fan irrompe sul palco e ruba un bacio a Maurizio Costanzo

Lo scorso 27 novembre, è stata trasmessa la nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio alcuni dei volti maschili molto amati dai telespettatori, tra cui gli ex gieffini Elia Fongaro e Francesco Monte e gli attori Nicolas Vaporidis e Luca Ward. Nel nuovo appuntamento tv del celebre show targato Mediaset, si è parlato di "bellezza" e, ad un certo punto, è stata data la parola ad una fedele spettatrice del programma, accorsa in studio.

"C'è una signora, non so che vuol dire... riguarda la bellezza e non altro?", esordisce Maurizio Costanzo, prima di far passare il microfono alla signora da lui indicata dal palcoscenico. "Sì, io sono arrivata da Santa Teresa di Gallura -fa sapere l'intervistata, che poi rivela di essere reduce da una "levataccia"-, son partita alle 4 del mattino per vedere lei. Perché per me lei è il mio idolo". "A me?", si chiede Costanzo, rimasto visibilmente di sasso, all'ascolto delle parole della fedele spettatrice. "Ma che bello Maurizio! - a parlare è l'ospite Paola Barale, che si rivolge al conduttore-. La signora è partita alle 4 del mattino per vederti!". "Signora lei mi confonde -dichiara lusingato il consorte di Maria De Filippi, parlando a distanza alla sua fedele sostenitrice-. Io ho un'età per cui queste emozioni possono essere pericolose". E la fan ribatte al suo beniamino, prontamente: "Sarei orgogliosa di venire a stringerle la mano, è una vita che la aspetto".

La donna presentatasi al Maurizio Costanzo Show, alla fine, è riuscita a fare irruzione sul palco del talk di Canale 5, dove la stessa ha raggiunto sotto i riflettori il suo intramontabile idolo della tv made in Italy. La signora sarda non solo è riuscita a salire sull'ambito palco del Costanzo show, ma ha coronato il suo sogno rubando al conduttore molto più di una semplice stretta di mano, ovvero un abbraccio e persino un bacio. "Buongustaia!", ha infine esclamato Paola Barale, alludendo alla fan di Costanzo.

Maurizio Costanzo indiscusso protagonista al Maurizio Costanzo Show

Il conduttore Maurizio Costanzo è diventato indiscusso protagonista del suo storico talk-show. Nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, si è presentato in studio Nicolas Vaporidis, il quale ha rivelato alcuni dettagli della sua vita universitaria, raccontando in particolare un aneddoto che vede protagonista proprio Costanzo come professore universitario.

L'attore di Notte prima degli esami ha, infatti, ricordato in puntata di aver sostenuto un esame con l'allora professore universitario, Maurizio Costanzo, e di essersi rifiutato di ricevere come voto un 20 dal popolare conduttore, sottolineando però che Costanzo fu a suo tempo magnanimo nei suoi riguardi, alla luce del fatto che non aveva studiato per l'esame in questione.

