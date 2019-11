"Non accettai il 20...". Nicolas Vaporidis e l'esame all'università

Lo scorso 27 novembre, è stata trasmessa la nuova puntata del Maurizio Costanzo Show, che ha visto presentarsi tra gli ospiti in studio alcuni volti noti al pubblico del piccolo schermo e del grande schermo, tra cui gli ex gieffini Francesco Monte e Elia Fongaro e gli attori Luca Ward e Nicolas Vaporidis.

Quest'ultimo, di origini greche (da parte di papà, ndr) e classe 1981, ha rivelato alcuni dettagli della sua vita vissuta in qualità di studente universitario, raccontando in particolare un aneddoto che lo vede protagonista insieme al conduttore Maurizio Costanzo. L'attore Vaporidis non era solo, in occasione della registrazione del suo intervento al celebre show di Canale 5. Con Nicolas, infatti, si sono presentati nel salottino di Costanzo gli altri attori-protagonisti del nuovo musical per il quale Vaporidis è stato ingaggiato, Luca Ward, Paolo Conticini, Gianni Fantoni, Jonis Bascir, i quali formano il cast di The Full Monty, che ora vede quest'ultimi impegnati nei teatri.

Oltre a presentare il suo nuovo spettacolo teatrale, Nicolas Vaporidis ha sorpreso tutti, raccontando ai telespettatori che custodisce nel cuore un ricordo di Maurizio Costanzo come professore universitario. "Lei forse non se lo ricordava -ha ricordato al Maurizio Costanzo Show l'ospite in studio, Vaporidis, rivolgendosi al conduttore della trasmissione-, ma il mio ultimo esame all’università l’ho fatto con il professor Costanzo”. Dal suo canto, Maurizio Costanzo ha confermato di avere un trascorso di insegnante all'Univeristà. “Io ho insegnato per un paio d’anni all’università a Roma- ha prontamente risposto lo showman Costanzo, per poi non nascondere di non ricordare nulla dell'esame di Vaporidis- e lui ha fatto l’esame, chi se lo ricordava...”.

Nicolas Vaporidis rivela il voto ricevuto da Maurizio Costanzo

Al Maurizio Costanzo Show, Nicolas Vaporidis ha dichiarato che ricorda perfettamente tutto dell'esame sostenuto con l'allora professore, Costanzo. “Eh, io purtroppo sì -ha, infatti, ricordato Nicolas- perché è stato proprio brutto. Un po’ come Notte prima degli esami, la scena finale”. L'attore ha poi aggiunto che non aveva studiato per l'esame in questione: “Io non avevo studiato, lo ammetto a distanza di diciotto anni. E lei fu magnanimo (Vaporidis si rivolge a Costanzo, ndr) perché mi disse 'se vuole io le posso dare 20'. Io le dissi che ambivo a qualcosina di più. In realtà avrei dovuto prendere 18 e una figura, e passare”. Nicolas Vaporidis avrebbe meritato la sufficienza per quell'esame sostenuto con Costanzo, ma alla fine lo stesso esaminato rifiutò il voto finale: "Dopo l'esame, per cui io non accettai il 20, ho fatto il provino per Notte prima degli esami. E quindi mi ha portato abbastanza bene devo dire”.

