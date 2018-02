Max dei Fichi d'India: "Ecco il mio nuovo corpo"

"Sono rinato dopo l'incubo che ho passato adesso sto bene" . A Domenica Live Max Cavallari dei Fichi d'India fa vedere, per la prima volta, il suo "nuovo" corpo. Al suo fianco c'è la moglie Manuela (guarda il video). "Seguirò alla lettera il decalogo del prof - assicura a Barbara d'Urso - e mi rimetterò in forma" .

Max si è sottoposto a una liposcultura addominale in una clinica di Siracusa. Per il comico dei Fichi d'India, come ricorda il Corriere della Sera, è la fine di un lunghissimo calvario che è iniziato l'anno scorso in seguito a un intervento andato male in una clinica di Sanremo. L'operazione gli aveva, infatti, causato una setticemia che gli aveva fatto rischiare di perdere gli organi genitali. Grazie all'equipe medica del dottor Lorenzetti ora sta meglio.

Durante Domenica Live, a fare gli auguri di una pronta guarigione a Max c'era anche la figlia Alice. Con un videomessaggio la giovane ha, infatti, inviato al padre un "in bocca al lupo" e un caldo abbraccio.