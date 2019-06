Maxi Lopez accusa: "Wanda Nara non mi fa parlare con i miei figli"

Sembra non esserci tregua per Wanda Nara, che ciclicamente torna al centro delle polemiche. L'ultima in ordine di tempo la vede nuovamente coinvolta assieme a Maxi Lopez, suo ex marito e padre di tre figli. Il loro matrimonio è finito in maniera turbolenta nel 2013, quando Wanda Nara si è innamorata perdutamente di Mauro Icardi, proprio il miglior amico di Maxi Lopez. Oggi, Mauro e Wanda sono felicemente sposati e sono genitori di due figli ma i rapporti con Maxi Lopez, nonostante siano ormai passati molti anni, continuano a essere estremamente tesi.

Tra Wanda Nara e Maxi Lopez non sono mai mancate ripicche, dispetti e pubbliche accuse, come l'ultima fatta dall'ex calciatore dell'Inter, che ha parlato della ex moglie in una tv argentina. Intervistato dall'emittente El Trece, Maxi Lopez ha dichiarato di non parlare con i suoi tre figli da oltre tre mesi. Valentino, Constantino e Benedicto, che oggi hanno rispettivamente 10, 8 e 7 anni vivono insieme alla madre con Mauro Icardi e con gli altri due figli della bionda showgirl-procuratrice. Ed è proprio a lei che Maxi Lopez imputa l'impossibilità di avere contatti con i suoi figli. “ Non parlo coi miei figli da tre mesi e mi mancano. Tutto questo non è colpa degli avvocati, tutto dipende dalla madre, se lei volesse si risolverebbe tutto subito. Spero che si possa risolvere senza avvocati, è un momento difficile. ” Maxi Lopez non si è limitato a questo ma ha aggiunto che Wanda Nara è anche l'artefice di alcuni messaggi violenti che ha ricevuto e che non vuole pubblicare per correttezza nei confronti della madre dei suoi figli.