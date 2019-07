Maxi Lopez nuovamente contro Wanda Nara

Non sembra destinata ad avere un epilogo a breve la “guerra” tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Da quando hanno divorziato, i due non si risparmiano accuse reciproche, la maggior parte dei quali riguarda la gestione dei tre figli dell'ex coppia. L'ultimo atto di questa saga si è consumato su Instagram per mano del calciatore, attualmente senza una squadra per la prossima stagione.

Nei giorni scorsi l'uomo ha pubblicato una storia piuttosto forte contro Wanda Nara, scagliandosi duramente contro quella che secondo Maxi Lopez sarebbe una gestione egoistica dei tre figli. Nella storia di Instagram (poi cancellata) il calciatore riprende un'immagine con una scritta in spagnolo e non aggiunge nessun commento, perché di per sé il post è già abbastanza forte. Nell'immagine si legge: “ Una donna che cerca di separare i figli da suo padre non dovrebbe essere definita una donna, tanto meno una madre. Usare i tuoi figli per vendicarti del tuo ex è la cosa più spietata che possa esistere e mostra il tuo rancore e valore come persona. I bambini devono stare al di sopra delle divergenze tra i loro genitori. ”

Non è la prima volta che Maxi Lopez entra in polemica con sua moglie nell'ultimo periodo, lo aveva già fatto qualche settimana fa dai microfoni di una trasmissione. In quell'occasione il calciatore ha accusato sia Wanda Nara che il suo attuale marito, senza usare mezzi termini: “ Nell’ultimo anno ho visto i miei figli due volte. Ho provato mille volte a parlare con Wanda, ma quello che succede è che diverse volte i problemi privati ​​sono finiti sui media e il dialogo è stato interrotto. Non mi dà spazio per cercare di parlare degli argomenti dei ragazzi. C’è un accordo organizzato dagli avvocati, ma non è soddisfacente. Combatto ogni giorno per cercare di essere presente perché mi mancano i momenti con i miei figli che non ho mai recuperato. Non riesco nemmeno a parlare su WhatsApp perché Wanda e Mauro mi hanno bloccato. ”