Maxi Lopez rivede i figli. L'avvocato di Wanda Nara: "Da 10 mesi non paga gli alimenti"

La querelle tra Wanda Nara e Maxi Lopez sembra non avere fine. In questi giorni è stato scritto l'ennesimo capitolo di questa triste vicenda, che oltre ai due volti noti vede coinvolti soprattutto tre bambini, i figli che la coppia ha avuto durante il matrimonio. I bambini sono al centro di una vicenda giudiziaria per una lotta che da ormai molti anni vede come protagonisti i loro genitori.

Maxi Lopez quest'anno ha scelto di tornare a giocare in Italia proprio per poter stare più vicino ai suoi figli. Il calciatore veste attualmente la maglia del Crotone e ha meno difficoltà a raggiungere i ragazzi, che vivono con la loro madre sul Lago di Como. " Che niente e nessuno rompa questo legame così bello che abbiamo noi 4, perché per me è la cosa più sacra. Vi amo " ha scritto Maxi sotto il selfie che lo ritrae con i tre bambini. Più di una volta il biondo calciatore argentino ha dichiarato di non poter parlare con i figli o vederli a causa della sua ex moglie, che si è però sempre difesa soprattutto tramite il suo avvocato. Il legale di Wanda Nara, Ana Rosenfeld, è tornata a parlare dell'argomento dopo la condivisione del post da parte di Maxi Lopez. “E ra lui che non li vedeva o che non pagava i biglietti perché i ragazzi andassero in Brasile quando era in Brasile. I bambini erano sempre nello stesso posto, dove potevano incontrare il padre. Anche al telefono. Sono dieci mesi che non si prende cura dei ragazzi e che non si preoccupa se mangiano o non mangiano, ma in questo senso per Wanda è solo un problema economico e io lavoro per quello. Sono passati dieci mesi senza che pagasse gli alimenti, saranno undici. ” Intanto, Maxi Lopez si gode gli amati Benedcto, Valentino e Constantino, vere vittime di un matrimonio fallito. La verità la conoscono solo i due protagonisti e si spera che si possa arrivare a una riconciliazione, almeno per il quieto vivere dei ragazzi.