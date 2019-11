"Meghan Markle è consapevole delle voci che circolano su di lei": parla un'amica

Desta ancora molto interesse la vita di corte (e anche quella privata) di Meghan Markle. La duchessa di Sussex non smette di far parlare di sé a causa dei suoi "colpi di testa", del carattere schivo e di tutti quei pettegolezzi che si leggono in rete sul rapporto con Kate Middleton. Sono amiche o sono nemiche? È questa l’annosa domanda su cui speculano i tabloid inglesi. E forse, dopo mesi e mesi di rumors, è stata trovata una risposta. Di recente, in un approfondimento che è stato pubblicato sul Daily Mail, ha preso la parola una vecchia amica di Meghan Markle, che preferisce restare anonima, e racconta il suo punto di vista su questa e altre questioni spinose.

"Non sono amiche, questo è poco ma sicuro – tuona la gola profonda -. Ma sia Meghan che Kate non sono neanche così ingenue come vorrebbero far credere. Non perdono di certo il loro tempo a farsi la guerra". Dalle parole che emergono, la fonte vicina alla duchessa di Sussex, avrebbe dichiarato che non scorre buon sangue fra le due donne di corte. "Meghan è consapevole di essere messa a paragone con la Middleton. E trova la situazione moto stimolate – continua l’amica della Markle -. La vera spina del fianco non è la moglie di William, ma sono i media che finisco per dipingerla in un modo ben poco lusinghiero".

Quindi le due duchesse si ignorano ma sono consapevoli delle dicerie che, tutti i giorni, si leggono o si scrivono sul loro rapporto. Non sarebbe vero il fatto che Meghan e Kate cercano un punto d’incontro per mettere a tacere le chiacchiere, proseguono entrambe su due strade diverse, senza incrociarsi mai. "Meghan non vuole adattarsi, non vuole rispondere al protocollo. Kate la pensa diversamente perché fin da bambina sapeva che, prima o poi, sarebbe entrata a far parte della famiglia reale".

Tra le due ci sono nette differenze sia caratteriali che di punti di vista: la Markle è liberale, la Middleton è una conservatrice, ma tra di loro non ci sono sguardi di ghiaccio. Pensano solo alle rispettive famiglie. "Meghan sa che Kate diventerà una Regina, ma non vuole metterle i bastoni fra le ruote – afferma ancora la fonte anonima –. Per lei è solo una sfida questa guerra che in realtà non esiste". Dichiarazioni che lasciano il segno, ma chissà se si tratta di una montatura del magazine britannico, dato che il Daily Mail, è lo stesso che è stato denunciato da Harry per violazione della privacy.