Meghan e Harry colpiti da tensione e pressioni

La vita segreta di Meghan Markle e il Principe Harry svelata in un documentario televisivo.

Il Sun riporta come il documentario di Itv sul tour africano dei duchi di Sussex svelerà una parte della loro vita che forse i sudditi non conoscono. Il presentatore Tom Bradby infatti afferma nel trailer del film: “ La storia del loro soggiorno in Africa è stata fatta di passione per il proprio lavoro, orgoglio e felicità ma anche moltissima pressione e dolore dietro i loro volti coraggiosi ”.

Durante il tour africano, Meghan e Harry hanno fatto causa ad alcune testate - a una per aver pubblicato una lettera privata della duchessa al padre Thomas, alle altre per le presunte intercettazioni ai danni di Harry. Nel documentario emerge come la vita dei Sussex sia un atto di equilibrio tra i doveri legati alla Royal Family e al tempo stesso il bisogno di mantenere intatta la propria privacy nonostante la pressione mediatica che grava su di loro.

Il film esplorerà anche la “ compassione e commozione ” di Meghan e Harry oltre che le “ sfide e le pressioni che affrontano vivendo in quanto famiglia giovane sul palcoscenico mondiale ”.

La coppia è inoltre reduce da numerose polemiche sorte soprattutto dopo la nascita del primogenito Archie Harrison. La stampa britannica ha spesso acceso i riflettori sul ruolo materno di Meghan, le relazioni con il proprio staff e anche i consumi di quest’estate. Una delle critiche che ancora non si è spenta riguarda i 4 voli su jet privati presi in 11 giorni ad agosto, tra cui il viaggio per andare a trovare Elton John nella sua residenza francese. Harry ha spiegato che la scelta è stata motivata da necessità di sicurezza per la propria famiglia, compensando le emissioni di CO2 per la tutela dell’ambiente.

