Meghan e Harry denunciano il Mail On Sunday

Meghan Markle e il Principe Harry hanno intrapreso un’azione legale contro il Mail on Sunday.

Come riporta Bbc, i duchi di Sussex hanno scelto di rivalersi sul piano legale contro la testata, che aveva pubblicato una lettera privata di Meghan per suo padre Thomas Markle. Harry ha spiegato che si sono ritrovati costretti ad agire in questo modo, a causa della “ propaganda implacabile ”.

“ Ho perso mia madre - ha detto il Principe - e ora guardo mia moglie cadere vittima delle stesse potenti forze ”. Le accuse contro il Mail on Sunday - il cui portavoce ha affermato che si difenderà con vigore in tribunale - sono per presunto uso improprio di informazioni private, violazione di copyright e del Data Protection Act del 2018.

Il giornale è accusato nello specifico di aver fuorviato i lettori, omettendo strategicamente paragrafi, frasi e parole specifiche “ per mascherare bugie che aveva perpetrato per oltre un anno ”, mentre dal Mail on Sunday fanno sapere che la lettera di Meghan non è stata alterata da loro in nessun modo.

In attesa di sapere come si evolverà la questione legale, gli esperti di Royal Family non confidano troppo in questa azione dei duchi di Sussex. Secondo alcuni infatti, l'azione è inutile perché i tabloid britannici non sono più tanto potenti come ai tempi del matrimonio di Lady Diana e per di più potrebbe essere dannosa poiché risulta insolito il tempismo in cui è avvenuta la denuncia.

Meghan e Harry sono infatti alle prese con un tour in Africa in cui la loro immagine è risultata risollevata dopo le polemiche che sono seguite ai voli con jet privati quest’estate e ai costi di ristrutturazione del Frogmore Cottage. Perché quindi far causa proprio ora?

