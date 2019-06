Meghan e Harry lontani da William e Kate: parlano gli esperti

Tra una settimana il Principe William e il Principe Harry si separeranno nelle loro attività benefiche. E quindi, con loro, anche Kate Middleton e Meghan Markle.

Da tempo si parla di una presunta spaccatura tra i Cambridge e i Sussex, ma quel che è certo è che da giovedì prossimo Harry e Meghan lasceranno la Royal Foundation - l’ente benefico fondato dai due figli di Lady Diana - per creare una loro fondazione, come riporta l’Express. Ma qual è stato il momento in cui è avvenuta la frattura?

L’esperta Judi James racconta che al duca di Cambridge sarebbe stato chiesto dell'esistenza di conflitti con il fratello: il Principe, sospirando, avrebbe confermato. Kate e Meghan, al momento presenti, avrebbero riso e l’ex attrice si sarebbe nascosta con i capelli, per celare la sua espressione. Avrebbe anche toccato Harry in un gesto d’intesa. Si pensa che la frattura non sia recente - anche se la questione è emersa solo lo scorso dicembre - ma affondi le radici a prima del Royal Wedding. William avrebbe infatti chiesto a Harry se non si stesse affrettando troppo a sposarsi, almeno secondo l’esperta Katie Nicholl. Nicholl ha anche affermato che, a un certo punto, i fratelli avrebbero smesso di comunicare.

Tuttavia, la stessa esperta ha raccontato come i rapporti tra Cambridge e Sussex si siano rinsaldati di recente. A fronte dell’indiscrezione per cui Kate e Meghan abbiano svolto un grande ruolo di paciere, pare che sia stata la nascita di Archie Harrison la chiave di volta per la riappacificazione. Secondo Nicholl, il duca di Cambridge è al settimo cielo per il fatto che il fratello sia diventato papà. E comunque la separazione tra le attività di beneficenza non è dovuta strettamente alla passata frattura tra i due: prima o poi le attività di Harry e William avrebbero comunque subito una diversificazione.

