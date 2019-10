Meghan e Harry perderanno i privilegi reali se si trasferiranno in Africa

Meghan Markle e il Principe Harry hanno espresso il desiderio di trasferirsi in Sudafrica, dopo il tour in quella nazione delle scorse settimane.

Sono stati loro stessi a dirlo, come riporta l’Express, durante il documentario di Itv andato in onda in questi giorni. Ma è qualcosa di fattibile? Naturalmente tutto è possibile, ma un trasferimento in Africa di Meghan e Harry è molto complicato dal punto di vista logistico e diplomatico.

In quanto membri della Royal Family, i duchi di Sussex necessitano infatti di particolari misure di sicurezza per la loro vita. Chi pagherà per la sicurezza? Certo, i Sussex possiedono delle finanze proprie, ma potrebbe darsi che la sicurezza sia a carico del Regno Unito o della nazione ospite.

Inoltre c’è un altro problema: il Sudafrica non fa parte del Commonwealth, di cui il Regno Unito è a capo, e se dei membri della Royal Family scegliessero una residenza al di fuori dei 53 Paesi membri - in particolare quei 16 in cui Elisabetta II è Regina - queste nazioni potrebbero “ingelosirsi”, causando così un grosso problema di rapporti tra Paesi. Sicuramente, infine, se i duchi sceglieranno di vivere in Sudafrica dovrebbero rinunciare ai propri privilegi reali, ma è molto remoto che accettino anche per questa ragione.

I critici hanno tuttavia osannato l’intervista sostenuta da Harry e Meghan nel documentario: secondo molti ha ricordato quella rilasciata da Lady Diana a Panorama nel 1995. Altri, invece, non sono d’accordo e credono che i duchi si lamentino troppo dei problemi nella loro vita, dimenticando di avere dei privilegi che non ha la gente comune.

