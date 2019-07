Meghan e Harry si trasferiranno negli USA con Archie?

Meghan Markle sta finalizzando il processo per diventare una cittadina britannica e Archie è a sua volta anche un cittadino statunitense, perché nato da una donna statunitense. Che la famiglia felice, compreso il Principe Harry stiano meditando di trasferirsi negli Usa?

È l’ipotesi ventilata dall’Express, dopo che l’esperta Emily Andrews si è espressa in un recente podcast. L’ipotesi prende le mosse dal fatto che il duca di Sussex sarà ospite fisso in un nuovo show di Oprah Winfrey sulla salute mentale. Inoltre, la nonna materna del piccolo Archie, Doria Ragland, vive a Los Angeles: questo sarebbe un modo per stare più vicina a lei. Infine i Sussex potrebbero cogliere la palla al balzo per trovare negli Stati Uniti nuovi finanziatori per le loro cause benefiche.

Naturalmente è impensabile che Meghan e Harry si trasferiscano definitivamente negli Usa: da un lato sono impegnati in viaggi in giro per il mondo per conto della Royal Family - il prossimo autunno è previsto un importante tour diplomatico e benefico in Sudafrica - dall’altro hanno appena messo su casa al Frogmore Cottage, nei pressi del castello di Windsor, un luogo assolutamente ritirato che potrà permettere ad Archie di vivere da privato cittadino come i suoi genitori desiderano.

È presumibile che, se i duchi di Sussex decideranno di comprare casa a Los Angeles, la terranno per le vacanze. Intanto, le prossime ferie le trascorreranno, come di consueto per le vacanze della Royal Family, nella residenza di Balmoral in Scozia, un luogo molto amato dalla Regina Elisabetta II.

