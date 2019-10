Il principe Harry rivela: "Io e William abbiamo preso strade diverse"

Il principe Harry e Meghan Markle si sono di recente messi a nudo nel documentario andato in onda su ITV News, “Harry & Meghan: An African Journey”. Come riporta il The Mirror, durante il loro viaggio in Africa i due sposi hanno raccontato a Tom Bradby i loro problemi come coppia reale, aprendosi come nessun membro della famiglia reale britannica aveva fatto prima.

Tra i vari temi toccati durante il filmato, il principe ha affrontato lo spinoso argomento del rapporto con il fratello William, confermando le voci di corridoio che da tempo sussurravano di una “ spaccatura” nel loro rapporto. “Sicuramente siamo su strade diverse al momento” , ha rivelato Harry. “Ma ci sarò sempre per lui, e lui per me - aggiunge -. Non ci vediamo più come prima, perché siamo entrambi impegnati. Ma lo amo profondamente e la maggior parte delle voci, sono create dal nulla. Come ho detto, siamo fratelli. Ci saranno sempre giorni brutti e giorni migliori”.