Meghan, Kate la dieta reale rigorosa di Buckingham Palace

Meghan Markle e Kate Middleton sono le due spose borghesi dei principi William e Harry. Entrambi i figli di Carlo e Diana hanno scelto di convolare a nozze con donne non appartenenti a nessun casato nobiliare. È un segno dei tempi che sono cambiati ma questo ha imposto alle ragazze un duro allenamento per entrare negli schemi della casa reale più potente del mondo, dove l'etichetta è scandita da regolamenti molto rigidi. La vita a corte è scandita dal protocollo imposto dalla regina, anche a tavola, dove i membri della famiglia reale non possono consumare determinati cibi, soprattutto al di fuori delle residenze di famiglia.

Tra i piatti che Kate, Meghan e gli altri appartenenti alla famiglia reale britannica non possono assolutamente consumare ci sono i frutti di mare. Sono cibi rischiosi, veicoli di infezioni, per questo motivo la regina li ha vietati. Il rischio di un'intossicazione è troppo elevato e quindi anche Meghan Markle, che prima di diventare duchessa del Sussex li consumava almeno una volta alla settimana, ha dovuto rinunciarvi. È per lo stesso motivo che sono bandite dalle tavole della famiglia reale inglese le carni crude, anche quelle al sangue. È assolutamente proibito, sempre per evitare le intossicazioni, bere l'acqua del rubinetto, anche all'interno delle residenze reali.

Diversi sono i motivi che hanno, invece, estromesso il foie gras dai banchetti reali. La regina l'ha proibito da quando suo figlio Carlo ha scoperto le crudeltà riservate alle oche per la preparazione del piatto così pregiato. Sono invece proibiti categoricamente ai banchetti reali aglio e cipolla, perché la regina non ne gradisce né l'odore né il sapore. Pertanto nessun membro della famiglia reale può mangiare piatti che li contengono né quando si trova al cospetto di Elisabetta II e nemmeno durante gli eventi di rappresentanza. Se per il divieto di servire il foie gras Meghan Markle avrà fatto i suoi complimenti alla regina, vista la sua indole animalista, lo stesso è difficile dire per l'aglio e la cipolla, visto che la duchessa del Sussex li ha sempre amati.

I reali inglesi non possono mangiare cibi piccanti o esotici e nemmeno piatti preparati con ingredienti non di stagione. È una regola ferrea imposta dalla regina Elisabetta II, che invece sulle patate sembra essere meno intransigente. A lei questi tuberi non piacciono, quindi durante i banchetti reali in sua presenza è quasi impossibile che vengano serviti, ma tutti gli altri membri possono consumarli liberamente, in qualunque modo siano conditi. Diverso è il discorso della pasta lunga, spaghetti e simili, che sono banditi dalla tavola della famiglia reale perché è molto difficile consumarli senza fare rumore, come impone l'etichetta.