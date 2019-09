Meghan lascia Harry e Archie a casa e vola a New York agli US Open

Meghan Markle ha lasciato oggi Londra con un volo di linea per recarsi a New York, per vedere la sua amica Serena Williams giocare nella finale degli US Open. Meghan è volanta attraverso l’Atlantico solo con una piccola scorta, e ha lasciato il marito Harry e il figlio di Archie di quattro mesi a Windsor.

E’ molto probabile ovviamente, che abbia scelto la prima classe per il breve viaggio di solo due giorni negli Stati Uniti, pochi giorni dopo che Harry ha parlato di "viaggi sostenibili" in un evento ad Amsterdam, e solo il mese scorso ha tenuto un appassionato discorso sulla salvezza del pianeta al vertice di Google sul cambiamento climatico in Sicilia.

Già i media hanno calcolato che il viaggio di Meghan a New York genererà 986 kg. di anidride carbonica. Domani la duchessa farà il tifo per Serena Williams che giocherà contro Bianca Andreescu. Meghan ha assistito alla partita dell’amica anche questa estate a Wimbledon e sembra che la sua idea di andare a trovare la sua amica Serena, sia nata mercoledì quando ha guardato in tv la semifinale fino all'1,30 di notte e sia poi partita stamattina da Londra con il volo delle 8,30.

La duchessa dovrebbe rientrare in Gran Bretagna domenica. Una fonte ha raccontato al Times che questo è stato un viaggio deciso all’ultimo minuto sull’onda dell’entusiamo per poter andare a sostenere la sua amica a cui è particolarmente legata e che aveva anche scelto come madrina per Archie.

Questo per Meghan è il primo viaggio da sola dal baby shower di febbraio, ancor prima che nascesse Archie quando ha festeggiato con i suo amici americani per cinque giorni alloggiando in un attico a New York da 63 mila euro a notte.

In quell’occasione Meghan prese un jet privato insieme ad Amal Clooney, costato 14 mila euro l’ora. Le spese però, venne ben specificato, furono tutte a suo carico. L’amicizia con Serena William risale ad una festa del Super Bowl nel 2010 e le due sono diventate presto intime mantenendosi in contatto con telefonate e messaggi. Quando si fidanzò con il principe Harry chiese addirittura a lei aiuto su come gestire i media.