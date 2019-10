Meghan Markle accusata di vittimismo dagli esperti di Corte

Tutti gli occhi sono puntati su Meghan Markle, come al solito. Ancora in Sud Africa con Harry e il piccolo Archie, la duchessa è stata premiata e apprezzata per l’immagine sobria che ha presentato durante il suo tour regale. Eppure le critiche non sono mancate. E la colpa non sarebbe delle solite malelingue che vorrebbero oscurare l’immagine della duchessa, questa volta è stato proprio il principe Harry a compiere un passo "fals"o, e il suo comportamento è ricaduto sull’immagine di Meghan.

È stato Piers Morgan ad analizzare la situazione. Lui è uno dei giornalisti del Daily Mail ed esperto di Corte, il qualche afferma che l’arringa di Harry contro i media britannici non ha avuto l’effetto sperato. Anzi, non ha fatto altro che mettere in cattiva luce la moglie. Tutto è cominciato qualche giorno fa, nel momento in cui il principe ha denunciato aspramente l’operato dei giornalisti che si interessano alla royal family, quando un magazine inglese ha pubblicato una lettera privata che Meghan Markle aveva inviato a suo padre.

Secondo l’esperto, l’accesa arringa di Harry è ingiustificata soprattutto perché, proprio durante il viaggio, i duchi hanno ricevuto un ottimo trattamento dai giornalisti che li hanno seguiti durante il tour, elogiando i loro sorrisi e la loro sobrietà. Tutto questo ha provocato l’effetto inverso. Ora Meghan Markle da vittima diventa il carnefice. La donna che tutti criticano e che a stento ha cercato di riguadagnare la sua popolarità, ora diventa una vittima del sistema, a causa della reazione isterica di Harry. Si tratta di un catastrofico fallimento delle relazioni pubbliche.

L’esperto conclude che Harry non si è comportato come un principe, ma come un marito geloso e possessivo. Ovviamente Meghan deve fare i conti con una nuova bufera sulla sua immagine da duchessa viziata.