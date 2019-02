Meghan Markle organizza il secondo baby shower a Londra

I baby shower per la nascita dell'erede di Harry e Meghan d’Inghilterra, pare che non si esauriscano a New York. No, perché dopo il lussuoso party al The Mark Hotel, nell'Upper East side, sembra che la Duchessa di Sussex abbia organizzato un altro party per il nascituro, stavolta tutto in stile British, in quel di Londra.

A New York, per l’evento, Meghan Markle si è riunita con alcune delle sue amiche più care, tra cui Serena Williams e Amal Clooney, con le quali ha trascorso cinque giorni di relax e divertimento, costati cifre da capogiro.

La cognata Kate Middleton, la cui assenza a New York si dice fosse dovuta ad una vacanza già organizzata con la famiglia, ma che ricordiamo anche che sembra non amare troppo Meghan, a questo punto non avrà più giustificazioni per non presenziare alla festa londinese del futuro nipotino. Staremo a vedere cosa succederà fra le due. Ma soprattutto se la Markle continuerà a far parlare di sé in mezzo mondo.