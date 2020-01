Meghan Markle aveva già pianificato la fuga dalla famiglia reale

Il divorzio dalla corona inglese da parte di Meghan Markle si arricchisce di nuovi dettagli. Sono tanti i gossip più o meno fondati su tutto quello che è successo nel corso delle ultime settimane, ma la stampa e gli estimatori dei Windsor vogliono sempre qualcosa di più. Vogliano la verità e vogliano una motivazione: perché i duchi hanno preso le distanze dalla loro vita di Corte? Nessuno crede a quella voglia di libertà e a quella voglia di voler vivere una vita serena e tranquilla. E proprio per questo motivo, cercano di scavare a fondo e capire quali sono state le reali intenzioni della ex duchessa.

Qualche giorno fa un esperto ha affermato che la Megxit è stata un errore di valutazione da parte della Markle, ora però ci sarebbe la svolta. In un altro articolo del Daily Mail, il tabloid inglese scende più in profondità, e afferma di aver trovato la prova regina che inchioderebbe Meghan. Secondo quanto è stato riportato dal magazine, la ex duchessa nel corso di questi ultimi due anni, non avrebbe mai voltato le spalle in maniera definitiva alla vita che aveva lasciato a Toronto. Una fonte (non ancora confermata) rivela che Meghan quando si è trasferita a Londra ha lasciato a Toronto, e in un magazzino, molti ricordi della sua vita di attrice, tra cui i mobili della sua abitazione e soprattutto molti abiti. Questo dettaglio spiegherebbe molte cose.

Negli ultimi giorni e durante gli avvistamenti di Meghan a Vancouver, gli esperti hanno affermato che la duchessa è apparsa troppo felice, troppo sorridente e, soprattutto, è apparsa con un look da vera cittadina canadese, un look troppo perfetto per una donna che ha effettuato un trasloco in pochi giorni. La fonte afferma: "Si è fatta spedire da Toronto a Vancouver tutti i suoi effetti personali, compreso il guardaroba, che aveva lasciato due anni e mezzo fa".

Questo dettaglio che non è sfuggito ai più attenti farebbe credere che Meghan Markle, fin dall’inizio, non aveva mai pensato di trasferirsi in pianta stabile a Londra. Sapeva che, prima o poi, sarebbe tornata a vivere in Canada. "Sposare Harry è sempre stato il suo piano b. Meghan ha sempre programmato il suo ritorno in Nord America dato che, fin dall’inizio, ha cercato una dimora perfetta per la sua vita sul suolo canadese", dice la fonte. Se così fosse, la prova regina inchioderebbe Meghan una volta per tutte.