Meghan Markle avrebbe trovato la tata per il piccolo Archie, ma l’identità è ancora top secret

Ci sarebbero alcune novità dal Frogmore Cottage. Come ha riportato Vanity Fair, Meghan Markle avrebbe trovato, finalmente, una tata per il piccolo Archie. La notizia è stata lanciata da Katie Nicholl, la biografa ed esperta della Corte inglese.

C’è però un vero e proprio mistero sulla scelta della nanny reale, perché a quanto sembra Meghan Markle per ora non avrebbe voluto rendere noto il nome della donna che sarà al fianco del piccolo Archie. Sono state richieste mansioni e competenze molto speciali, quasi fuori dal comune, ma soprattutto, la duchessa non avrebbe chiesto una tata a tempo pieno. La Markle infatti, come una moderna mamma in carriera, preferirebbe lei stessa occuparsi del nascituro, così da non perdersi le fasi salienti della sua crescita. Top secret è quindi il nome, come top secret è il contratto che la tata avrebbe dovuto firmare. Si vocifera di uno strettissimo accordo di riservatezza con diverse clausole per un ruolo difficile e per nulla rilassante. Perché oltre all’incarico di seguire la crescita di Archie, la nuova tata dovrà stare al passo con il carattere schivo e fuori dagli schemi della Markle.

E la nuova arrivata riuscirà a resistere a un impegno del genere? o scapperà a gambe levate come la precedente? Si attendono dunque nuovi risvolti sulla questione.