Meghan Markle cancella tutti i suoi account social

Meghan Markle dice addio ai social. O almeno ai suoi profili personali su Instagram e Twitter: da questo momento, le notizie social sulla futura sposa saranno diffuse solo dai canali ufficiali della famiglia reale britannica.

Si tratta di una scelta ormai nell'aria da giorni, sebbene non sia dato sapere se si tratti di una precisa regola di corte. In ogni caso, nessun membro della Royal Family possiede un account social personale. Ne esistono tuttavia molti ufficiali, come Royal Family o Kensington Palace: quest'ultimo, tra l'altro, è stato usato per annunciare il fidanzamento tra la giovane e il Principe Harry, nonché per distribuire le loro prime foto insieme. Con regolarità, vengono inoltre pubblicate informazioni sul Principe William, la consorte Kate Middleton e i figli: proprio di questi giorni sono le tenerissime immagini del primo giorno d'asilo per la piccola Charlotte.

Non è la prima volta, però, che Meghan rinuncia a parte della sua presenza online. La scorsa estate, ad esempio, Markle aveva cancellato anche il proprio blog, The Tig, annunciandone la chiusura su Instagram. Ai tempi il fidanzamento non era ancora nell'aria, fatto invece diverso quando la trentaseienne ha confermato l'abbandono della carriera d'attrice, come capitò anche a Grace Kelly quando sposò Ranieri di Monaco.

I fan dovranno dire addio a quei post romantici che riguardavano i futuri sposi - la foto delle due banane che dormono insieme strette strette, ai tempi dei primi appuntamenti, è passata in un certo senso alla storia dei social network. E affidarsi perciò agli aggiornamenti patinati della futura nobildonna per matrimonio.

D'altra parte, Meghan ha già infranto la tradizione in molti modi - come l'essere presente alla festa di Natale della Regina Elisabetta, anche se non era ancora sposata - ed è difficile pensare che i social avrebbero potuto sopravvivere.