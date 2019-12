Meghan Markle dice no anche al party natalizio di Buckingham Palace

C’è un altro colpo di scena nella vicenda di Meghan Markle e del Principe Harry. Dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, pare che i Duchi di Sussex non avrebbero preso parte neanche al tradizionale party di Natale che si svolge tutti gli anni a Buckingham Palace. Di solito, il 16 dicembre, la Regina organizza con tutto lo staff di palazzo una festa per ringraziare tutte quelle persone che sono state di grande aiuto alla famiglia reale. Un party informare in cui è richiesta la presenza di tutta la royal family. Diversamente da quello che è accaduto lo scorso anno, né Meghan né Harry, hanno presenziato all’evento. La sovrana, di fatto, è rimasta molto interdetta per quello che è accaduto.

Prima del pranzo di Natale al palazzo di Sandrigham, quello che si svolge a Londra è un party che è ben voluto dalla sovrana e tutti dovrebbero essere presenti. L’assenza di Meghan Markle si è fatta sentire, come le immancabili critiche pungenti. Una serie di fatalità avrebbe però costretto la Markle a non restare per il party. Ora i duchi dovrebbero essere a Los Angeles, ma alcuni fonti rivelano che per evitare altre tensioni, sia Meghan che Harry sarebbero tornati in città ma avrebbero deciso di restare al Frogmore Cottage per godere delle sei settimane di riposo da impegni di corte. Una scelta che non è stata ben voluta, ma come hanno rivelato fonte interne e vicine alla coppia reale pare che i Duchi vorrebbero trascorrere il Natale lontano da voci indiscrete, solo con l’affetto che provano l’uno per l’altro e con la compagnia di mamma Doria e del piccolo Archie. I più critici però affermano che allontanarsi dalla Regina non è mai una buona mossa, soprattutto perché Elisabetta è una donna che crede molto nelle tradizioni e nei valori della famiglia.

Appurato però che Meghan e Harry sono due spiriti liberi, non si spiega questo allontanamento così drastico dei duchi da impegni familiari. Non c’è una vera risposta a questa annosa domanda. I più critici affermano che Meghan, prima ancora di diventare duchessa, si sarebbe comprata l’affetto della Regina così da poter giocare la carta della nuora dolce e premurosa; invece altri esperti di corte credono che si tratti di una scelta guidata semplicemente da un senso di innovazione verso la corona. Meghan non sarà mai Regina e Harry non sarà mai re, quindi, in sostanza, decidono della loro vita al meglio delle loro aspettative.