Meghan Markle e la causa contro i tabloid: il padre testimonierà contro di lei?

Meghan Markle potrebbe incontrare il padre in tribunale: non solo, l’uomo potrebbe testimoniare contro di lei.

Secondo l’Independent, lo scenario relativo alla causa che vede opposti Meghan e il Principe Harry al Mail on Sunday, per la pubblicazione di corrispondenza privata, potrebbe cambiare rapidamente in base alle ultime novità.

Meghan e Harry hanno denunciato alcune testate britanniche lo scorso ottobre per varie ragioni: tra queste c’è il Mail on Sunday, che ha ricevuto dal padre di lei, Thomas Markle, una lettera scritta dalla figlia - a quanto pare senza nessun compenso. I legali dei Sussex sostengono che la missiva sia stata modificata, al fine di far apparire la duchessa in maniera negativa, e inoltre di aver infranto la privacy della donna.

Dal canto suo, la testata respinge con forza l’accusa che la lettera sia stata manipolata in alcun modo, affermando l’esistenza di un interesse pubblico “ enorme e legittimo ” relativo ai rapporti personali dei membri della Royal Family. Ancora, il Mail on Sunday sostiene che Meghan e gli altri aristocratici della Royal Family si affidino alla pubblicità su loro stessi e sulla loro vita “ per mantenere le posizioni privilegiate che ricoprono ”.

Fin qui nulla di nuovo. Tuttavia, ieri sera è emerso come Thomas Markle abbia affidato alla difesa del Mail on Sunday lettere e messaggi mai visti prima, che potrebbero rafforzare la posizione della testata in tribunale. E le la causa dovesse approdare nella High Court, padre e figlia potrebbero essere finalmente faccia a faccia.

Thomas Markle è diventato da tempo un personaggio controverso. Inizialmente invitato al Royal Wedding, è mancato all’evento a causa di un problema di salute - occorso dopo la notizia che l’uomo aveva concordato delle foto con i paparazzi. In assenza del padre, Meghan fu accompagnata all’altare dal Principe Carlo.

Il padre ha inoltre attaccato la figlia in molte occasioni, tanto che in quella famosa lettera firmata da Meghan si legge: “ Le tue azioni mi hanno spezzato il cuore in un milione di pezzi - non semplicemente perché hai prodotto un dolore così inutile e ingiustificato, ma perché hai fatto la scelta di non dire la verità. È qualcosa che non capirò mai ”. Harry ha affermato che la copertura mediatica sulla propria famiglia lo spinge a temere che la storia si ripeta e replichi il dolore provato dalla madre, Lady Diana, sempre al centro dei tabloid.

