Meghan Markle incontrerà il padre in tribunale?

La causa intentata da Meghan Markle e dal Principe Harry contro il Mail on Sunday apre un interrogativo non da poco: la duchessa incontrerà il padre Thomas in tribunale?

Se lo chiede il Sun, che ricorda come l’uomo non veda più la figlia da ben prima del Royal Wedding. Thomas Markle avrebbe dovuto accompagnare la figlia all’altare, ma fu assente dalle nozze a causa di gravi problemi di cuore. Precedentemente era emerso che l’uomo avesse concordato con i paparazzi alcuni scatti della sua vita quotidiana a Rosarito, in Messico, dove Thomas vive tuttora.

Alla fine, Meghan è stata accompagnata all’altare dal Principe Carlo e non ha più incontrato il padre, anche perché Thomas ha reso delle dichiarazioni imbarazzanti per la Royal Family, attaccando la figlia e affermando che Harry abbia parlato di questioni politiche con lui - i membri della Royal Family non possono esprimere giudizi politici in ogni caso, per ragioni di etichetta.

Il Sun afferma che padre e figlia non si vedano dal 2015: ora potrebbero incontrarsi, anche perché la ragione della causa di Meghan e Harry è proprio una missiva che lei ha inviato al padre.

L’uomo ha affermato di essersi sentito obbligato a rilasciarne i dettagli, dopo che gli amici dell’ex attrice l’hanno difesa pubblicamente dagli strali della famiglia paterna con un articolo su People. L’ufficio legale Schilligs, che difende i Sussex, ha accusato il Mail on Sunday e la società che lo edita di aver infranto il copyright e il Data Protection Act del 2018. Meghan ha sempre sostenuto che la lettera fosse privata, ma si suppone che Thomas ne abbia parlato con altri.

