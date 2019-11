Meghan Markle e Hillary Clinton s'incontrano a Frogmore Cottage?

Il Daily Mail sostiene che Meghan Markle e Hillary Clinton si sarebbero incontrate in segreto lo scorso 12 ottobre a Frogmore Cottage. Un appuntamento che era nell’aria da parecchio tempo, secondo i tabloid. La ex First Lady e la duchessa di Sussex sono amiche e alleate “a distanza” da anni, un rapporto quasi filiale che le ha portate anche a difendersi l’una con l’altra dagli attacchi dei media. All’inizio della loro amicizia, concretizzatasi con il presunto incontro a Frogmore Cottage, è collegato un aneddoto curioso, svelato da Vanity Fair. Quando Meghan Markle aveva solo 12 anni, ma era già molto sensibile alle tematiche sociali, scrisse una lettera a Hillary Clinton. In questa missiva la piccola Meghan chiedeva all’allora First Lady di intervenire per cambiare lo slogan di uno spot giudicato sessista. Si trattava di un sapone per i piatti il cui claim recitava così: “Tutte le donne d’America combattono contro lo sporco delle pentole”.

Secondo la giovane Markle l’associazione tra le parole “donne” e “pentole” era molto infelice e discriminatoria. Può sembrare un’impresa impossibile convincere i pubblicitari e le case di produzione a cambiare il loro slogan, ma la futura duchessa e la prima signora d’America vi riuscirono. Il claim venne modificato e la parola “donne” sostituita con un più generico “persone” . Negli anni l’intesa tra Meghan e Hillary si è consolidata e sembra che sia stata la duchessa di Sussex a organizzare l’incontro tramite la sua responsabile della comunicazione, Sarah Latham. In passato la Latham ha lavorato per la famiglia Clinton e ora fa parte del team dei Sussex. Il Daily Mail scrive: “È stata una visita cordiale, molto affettuosa, tra due donne che si stimano tanto. Hillary si è divertita a coccolare il royal baby, poi ha raccontato del suo nipotino Jasper, nato la scorsa estate”.