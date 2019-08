Meghan Markle e l’ossessione pubblica per il suo peso

Meghan Markle è di nuovo sotto accusa. Questa volta gli hater sono scesi in campo chiedendosi i motivi per cui, a distanza di tre mesi dalla nascita del royal baby Archie Harrison Mountbatten-Windsor, la bella duchessa dalla pelle ambrata non si sia ancora data da fare per dimagrire . Le sue forme arrotondate hanno infatti destato non poche perplessità in chi la tiene da sempre sotto la lente di ingrandimento.

La questione sembra essere motivo di "preoccupazione" più per i suoi detrattori che per la diretta interessata. Meghan, infatti, noncurante delle critiche continua a presentarsi in pubblico sfoggiando look confortevoli oppure, come è avvenuto alla prima del film Il Re Leone, abitini che le sottolineano il punto vita non di certo da vespa anziché nasconderlo. La sua scelta di mostrarsi imperfetta dopo il parto è piaciuta di contro a tantissime donne normali, che hanno potuto così identificarsi in lei invece di vederla come un modello irraggiungibile.

C’è da dire però che anche la cognata Kate Middleton non è mai stata esente da giudizi anche abbastanza pesanti per quanto concerne il suo fisico. A differenza della Markle, a lei è sempre stata contestata l’eccessiva perdita di peso avvenuta in tempi brevissimi, ovvero dopo appena pochi mesi dalla nascita di George, Charlotte e Louis. Sarà forse per questo che Meghan ha deciso di non dare credito alle malelingue, preferisce essere apprezzata per i suoi numerosi impegni umanitari piuttosto che per qualche chilo in meno.