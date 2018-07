Meghan Markle e il Principe Harry smettono di tenersi la mano in pubblico

Quando Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato il loro fidanzamento, lo scorso novembre, hanno realizzato delle fotografie ufficiali in cui sono apparsi fisicamente molto uniti.

E anche durante i primi impegni ufficiali, la coppia è stata spesso ritratta mano nella mano. Dallo scorso 19 maggio, da quando cioè i due si sono sposati, qualcosa è cambiato. Non hanno smesso del tutto di tenersi per mano - come affermano alcuni - ma accade sempre meno di frequente nel corso degli impegni ufficiali. Per esempio, durante la Your Commonwealth Youth Challenge, per esempio, i duchi di Sussex sono stati ritratti solo una volta nell'atto di tenersi per mano e raramente Meghan ha porto le sue estremità superiori al braccio di Harry.

Però è innegabile che la coppia appaia reciprocamente più fredda rispetto a qualche mese fa. Qual è la ragione? I due si stanno già allontanando? È una prescrizione dettata dall'etichetta della Royal Family? Niente di tutto questo, il Mirror lo spiega chiaramente.

Sebbene si tratti solo di supposizioni, si deve partire dal presupposto che un impegno ufficiale per Meghan e Harry è come un incontro di lavoro. In quella sede, marito e moglie rappresentano la Corona britannica e devono tenere un contegno differente da quello che terrebbero in privato. Questo però è un concetto assolutamente elastico, tanto che perfino il Principe William e Kate Middleton sono stati ritratti in maniera intimamente romantica, talvolta, durante qualche appuntamento pubblico, come la messa di Natale.

Si può immaginare tuttavia che quando l'ex attrice sarà perfettamente integrata nella vita di corte - abituandosi a tutte le regole, anche le più bizzarre e insolite - potrebbe apparire meno "attaccata" al marito, ma ciò non significa che lo sia davvero. Emblematico è ad esempio il caso del Principe Carlo e Camilla Parker Bowles: si sono amati per tutta la vita - per lungo tempo in segreto - e lui diverrà re, ma in pubblico al momento non trapela nulla della loro intimità negli scatti ufficiali.