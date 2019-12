Meghan Markle e il ritorno a Londra per alcune tensioni di Palazzo

Dalle ultime indiscrezioni pare che sia già finita la vacanza a Los Angeles per Meghan Markle e il Principe Harry. Come riportano alcuni rumor di Palazzo, i duchi di Sussex sarebbero già tornati nella City. Il motivo scatenante di questa ritorno al Frogmore Cottage? Pare che ci sia di mezzo proprio il Principe Carlo, il quale avrebbe causato alcune tensioni fra le mura di Buckingham Palace.

Ma di che tipo di tensioni si tratta? Questo non è dato saperlo, ma alcuni tabloid riportano che il Principe del Galles si è adirato con il figlio e nuora perché, nelle sei settimane di assenza dei duchi, avrebbe dovuto prendere le redini di diversi impegni di corte e, proprio per questo, Carlo avrebbe chiesto a Harry e Meghan di tornare. Alla base però ci sarebbero ben altri problemi. Non solo il malcontento di Carlo ma anche la Regina non sarebbe felice del comportamento di Harry e Meghan Markle e, la stessa sovrana, per paura delle male lingue, avrebbe chiesto ai rampolli di tornare a Londra. Se così fosse le cose, però, non cambieranno più di tanto. Se il pettegolezzo di un ritorno in patria per Meghan Markle fosse confermato, la duchessa e il principe passeranno comunque da soli il Natale e non andranno al castello di Sandrigham. Saranno al cottage insieme al piccolo Archie e a nonna Doria, che sarebbe anche lei in Inghilterra insieme alla figlia.

La situazione resta comunque complessa perché tensioni di questo genere non hanno mai spinto un membro della royal family a tornare a Londra. Sicuramente ha influito quello che è accaduto con il Principe Andrea e la sovrana, per evitare che la stampa possa spifferare qualche gossip di troppo, preferisce mettere a tacere qualsiasi tipo di pettegolezzo. La situazione è comunque in divenire.

Meghan Marlke però, anche se è stata in vacanza da impegni ufficiale come duchessa, a Los Angeles non rimasta di certo con le mani in mano. Ha curato molto il suo profilo social, ringraziando pubblicamente tutte le associazioni benefiche che supportano le cause della duchessa, e inoltre, mentre Doria si occupava del piccolo Archie, la duchessa insieme ad Harry ha avuto diversi incontri di lavoro. Meghan avrebbe ripreso i rapporti con la Sunshine Sachs, agenzia di PR hollywoodiana, che sta aiutando la Markle a lanciare la sua immagine a livello globale, e spingere ancora di più la sua Sussex Foundation.