Meghan Markle eletta icona di stile

La duchessa di Sussex Meghan Markle moglie del principe Harry è stata eletta icona mondiale della moda superando nomi altrettanto illustri come: la cognata Kate Middleton, la socialite Kim Kardashian e l'influencer Chiara Ferragni.

A conferirle il titolo di regina dello stile è stato il sito web di abbigliamento di lusso Lyst, uno dei più rinomati e potenti del settore. La proclamazione è arrivata dopo una ricerca condotta dallo stesso sito su scala globale. Il risultato finale è stato scoprire come lo stile della duchessa di Sussex sia stato quello più imitato dell'anno. Infatti molti dei vestiti e degli accessori indossati dalla donna vanno a ruba nel più breve tempo possibile indipendente dal prezzo di cartellino.

Tra gli outfit resi ormai celebri dalla Markle e allo stesso tempo diventati suoi capi iconici figurano: le gonne a matita, gli abiti a camicia e i tacchi a spillo da sempre poco usati tra le donne della royal family britannica. La duchessa in questa particolare classica è l'unica reale presente. A sorpresa non si scorge il nome della cognata Kate Middleton da sempre elogiata per il suo stile d'abbigliamento sobrio e austero, né tantomeno quello della regina Letizia di Spagna ritenuta fin troppo modaiola e spesso al centro di polemiche per il suo stile.

La Markle ha surclassato in classifica vip del calibro di Kim Kardashian e di Chiara Ferragni entrambe posizionatesi a diverse lunghezze di distanza dal podio. Tra i nomi presenti si leggono quello dell'attore Timothée Chalamet protagonista dell'acclamato film Call me by your name, della popstar rivelazione dell'anno Billie Ellish e quello della rapper e attrice Cardi B. Questi personaggi sostiene la piattaforma Lyst hanno generato attenzione intorno al tema moda e aumentato di oltre il 200% le ricerche web sullo stesso tema.

Tra gli altri risultati presentati da Lyst emergono: il tema della sostenibilità della moda e la relativa sensibilizzazione sui temi etici come il rispetto dell'ambiente e delle qualità delle materie prime utilizzate; e il tema dell'inclusività e della body positivity che spiega la vertiginosa caduta del marchio di lingerie Victoria's Secret e l'altrettanto vertiginosa ascesa di Savage x Fenty, marchio di lingerie creato dalla popstar Rihanna per le donne di tutte le taglie.

