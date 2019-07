Anna Wintour vuole Meghan Markle a Vogue

Non ci sono dubbi che Meghan Markle sia anticonformista. Lo ha dimostrato fin dal suo ingresso nella casa reale britannica. È una personalità divisiva, o la si ama o la si odia e i sudditi del Regno Unito sono piuttosto eterogenei nei loro sentimenti verso la moglie del principe Harry, che al contrario risulta essere amato da gran parte del suo popolo.

La notizia rilanciata in queste ultime ore dal Daily Mail confermerebbe lo spirito libero, indipendente e intraprendente dell'ex attrice. Dopo le voci su un suo presunto ritorno nella serie “Suits” che l'ha lanciata e resa famosa in tutto il mondo, dopo sembra che la duchessa del Sussex voglia sperimentare una nuova attività. Fonti del tabloid inglese hanno confermato che Meghan Markle starebbe trattando per una collaborazione stabile e continuativa con Vogue. Il magazine, soprattutto nella sua versione americana e inglese, è considerata una vera bibbia della moda e del costume nel mondo e sarebbe Anna Wintour in persona a volere la duchessa. A quanto pare, la moglie di Harry starebbe trattando personalmente con il direttore di Vogue, universalmente considerata la donna più influente della moda mondiale.

Meghan Markle sta già collaborando con il magazine, realizzando sporadicamente articoli incentrati sulle sue attività benefiche. Anna Wintour vorrebbe che questo diventasse un appuntamento fisso su Vogue America e Great Britain, una rubrica da inserire in ogni numero. Il direttore di Vogue non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti della ragazza e non ha mancato di elogiarla per i suoi look durante la gravidanza. Anna Wintour è nota nell'ambiente per i suoi commenti poco generosi in fatto di moda ma Meghan Markle l'ha evidentemente conquistata.