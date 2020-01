Meghan è già fuggita in Canada. E Harry affronta (da solo) la regina

Continuano a trapelare news e indiscrezioni su quanto sta avvenendo a Londra e nella famiglia reale, dopo l’annuncio di Meghan Markle e di Harry. Si susseguono a un ritmo concitato e, alcune di queste, per ora, non hanno avuto nessuna conferma. Il magazine People però riporta di un’indiscrezione bomba, riportata poi anche da alcuni tabloid inglesi. Si dice che Meghan, stranamente, avrebbe già lasciato il Regno Unito e sarebbe volata in Canada lasciando Harry a palazzo da solo a cercare di tenere a freno gli animi e di mettere una toppa alla crepa che si è creata in famiglia.

Il magazine però, a scanso di equivoci e prima che Meghan possa essere colpita da altre critiche, afferma che ci sarebbe una ragione valida su quanto è accaduto e sul perché la Markle, così su due piedi, è tornata in terra canadese. A quando pare gli ex duchi di Sussex erano tornati nella City senza il piccolo Archie e ora, Meghan sarebbe corsa ad abbracciare il figlio.