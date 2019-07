Meghan Markle guest editor per British Vogue: "Voglio vedere le rughe delle donne"

Meghan Markle non limiterà il suo ruolo a quello di duchessa di Sussex. Le principali testate giornalistiche hanno infatti diffuso la notizia che la neo mamma parteciperà in veste di editor al numero di settembre di British Vogue. Il numero di settembre è da sempre quello più importante dell’anno e a quanto pare, l’ex attrice si occuperà di un tema a lei molto caro, le donne. Il tema scelto sarà “le forze del cambiamento” e vedrà protagoniste donne che hanno rotto le barriere, che si sono distinte per il loro impegno nel sociale.

La duchessa d’America, che ha collaborato anche alla copertina del numero, come riportato da People ha scelto il celebre fotografo di moda Peter Lindbergh per ritrarre le donne nel servizio e ha fatto una precisa richiesta: “Voglio che siano visibili le rughe!” . Lindbergh, che ha ritratto le più grandi modelle del passato, da Linda Evangelista a Naomi Campbell, ha rivelato che le direttive della duchessa sono state molto decise. “ Le istruzioni della duchessa sono state molto chiare: Voglio vedere le loro rughe!” , ha raccontato Lindbergh, molto caro alla duchessa. Il fotografo tedesco fu infatti scelto da lei per la famosa cover story di Vanity Fair, in cui Lady Markle ha raccontato nel 2017, la sua favola d’amore con il principe Harry.