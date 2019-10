Meghan Markle ha le copie delle lettere al centro della battaglia legale

Meghan Markle ha conservato delle copie della lettera inviata al padre Thomas, missiva che al momento è al centro di una disputa legale contro il Mail on Sunday.

Come riporta il Guardian, la duchessa di Sussex conserva sempre copia della propria corrispondenza. Quindi non ha agito in questo modo solo per la missiva al padre, aspettandosi che qualcosa potesse trapelare sulla stampa: si tratta probabilmente di un suo modus operandi o, forse, di una consuetudine nella Royal Family non molto nota.

Per la pubblicazione della lettera, Meghan ha fatto causa al Mail on Sunday: le accuse sono di violazione del copyright e invasione della privacy ai sensi dell’Human Rights Act. Secondo i legali di Meghan, pubblicare la missiva, nonostante la duchessa sia un personaggio pubblico, ha rivelato dettagli sul rapporto con il padre - non una questione di interesse pubblico, né inerente al lavoro o al suo ruolo nella Royal Family.

Inoltre, secondo gli avvocati di Meghan, il Mail on Sunday avrebbe alterato il contenuto della lettera. La testata respinge le accuse, tuttavia i legali hanno fatto sapere che la redazione non si è messa in contatto con la duchessa o la Royal Family, né per chiedere un commento o neppure semplicemente per avvisare della pubblicazione. Il Mail on Sunday ha anche affermato di non aver pagato Thomas Markle per il contenuto della lettera.

Nei giorni in cui la causa è stata resa nota, il Principe Harry ha scritto una lettera aperta alla stampa britannica mettendo in evidenza la pressione mediatica sulla propria famiglia, sottolineando quanto questa pressione in passato abbia nuociuto alla madre, la defunta Lady Diana.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?