Meghan Markle ha finito il congedo di maternità e torna al lavoro lanciando abiti per beneficenza

Finito il congedo di maternità per Meghan Markle che oggi ha avuto il suo primo impegno ufficiale dopo la nascita del figlio Archie, lanciando una linea di abbigliamento per beneficenza.

Meghan ha mostrato con orgoglio la collezione creata da Jigsaw, John Lewis & Partner, Mark and Spencer e la sua amica disegnatrice Misha Nonoo. La capsule di abiti è stata creata da Smart Works un’organizzazione benefica che fornisce aiuto a donne in difficoltà e vede in Meghan la sua testimonial reale.

Per ogni capo della collezione acquistato, uno verrà donato a Smart Works. La vendita durerà due settimane. Jukuet Hughes -Hallett, presidente e fondatrice di Smart Works ha dichiarato: “ Oggi Smart Works celebra il suo sesto anno e il suo 15.000esimo cliente, ed è arrivato il momento di aiutare le donne a tornare nel suo posto di lavoro, facendo sentire ogni cliente eccezionale".

Meghan ha annunciato la realizzazione di questo progetto durante la sua avventura come “ospite” di British Vogue dove ha raccontato: “ Il motivo per cui sono stata attratta da Smart Works risiede nell’idea di beneficienza fatta da una comunità, e questa cosa è incredibilmente importante per me. Una rete di donne che danno sostegno ad altre donne per realizzarsi professionalmente ”.

La Duchessa del Sussex ha visitato privatamente Smart Works diverse volte prima di essere nominata testimonial reale. Tra l’altro una delle stiliste amiche di Meghan, Nonoo, ha avuto anche il merito di aver presentato al principe Harry la sua futura moglie con un appuntamento al buio, e durante il matrimonio ha avuto per questo un posto d’onore.

Smart Works ha aiutato oltre 11.000 donne e mira a vestire 3.500 quest'anno attraverso i loro due uffici di Londra e altre basi a Edimburgo, Manchester, Reading, Birmingham e Newcastle. Meghan Markle ha detto che è stato 'profondamente importante' lavorare con le comunità da quando si è trasferito nel Regno Unito, e questa collezione di beneficenza ne è la prova.