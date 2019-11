Meghan Markle incontra William e Kate dopo mesi di silenzio. Scintille ai Remembrance Day?

Al Royal Albert Hall sono attesissimi i festeggiamenti dei Remembrance Day, giorno in cui tutti i reali ricordano il contributo del popolo britannico alle due Guerre Mondiali. È un evento che si ripete ogni anno e a cui tutta la royal family è invitata. Quest’anno però pare che la ricorrenza abbia una valenza maggiore perché, dopo mesi di silenzio, i Fab4, ovvero Meghan Markle, Harry, il fratello William e Kate Middleton saranno costretti stare l’uno accanto all’altro.

A causa dei dissidi tra i rampolli di corte, le due coppie reali, hanno chiuso qualsiasi tipo di rapporto formale, spezzando l’armonia che c’era fra di loro. La colpa sarebbe stata, come sempre, di Meghan la quale si sarebbe comportata come una diva di Hollywood troppe volte in presenza di Kate e William e, l’atteggiamento, non è andato giù ai duchi. Se a questo ci si aggiunge dell’acredine fra i due fratelli, la rottura era l’unica scelta plausibile. Certo, nell’ultimo periodo le cose sono cambiate. Dopo la denuncia di Harry alla stampa britannica e le critiche ricevute, Kate avrebbe tentato un’ultima mossa per cercare di sanare il rapporto. Le news però sono discordanti e, alcune di queste, sono prive di un reale fondamento. Per questo l’evento che è previsto oggi ha attirato l’occhio dei curiosi.

I rampolli di Casa Windsor dovranno incontrarsi, per forza, e c’è chi scommette che saranno scintille e sguardi algidi. Anche se ufficialmente le commemorazioni sono iniziate giovedì all’abbazia di Westminister per il 91esimo Field of Remembrance, l’evento di punta è quello che è previsto al Royal Albert Hall. Il week-end coincide con quanto accaduto nel secolo scorso e con tutti i ricordi legati alle tragedie della Guerra e al coraggio del popolo inglese.

Meghan Markle e il resto della famiglia sarà presente alla messa in suffragio delle vittime e, solo in quel contesto si potrà capire in che tipo di rapporti sono i Fab4. La stampa ha gli occhi e i flash già pronti per catturare anche il più piccolo dettaglio, ma alcuni esperti di corte e voci di corridoio che ancora non trovano nessun fondamento, affermano che non c’è nessun litigio fra Meghan e co. Le voci di litigi e incomprensioni, ancora una volta, sono state diffuse dai tabloid solo per screditare i reali inglesi che, il cui stile vita da molto tempo, viene mal visto dal popolo.

Al di là del becero gossip, il giorno del Remembrance è un evento molto particolare in cui i reali dovranno indossare i loro abiti migliori e dovranno mantenere soprattutto un certo tipo di contegno. Ci sarà anche una parata e artisti come James Blunt e Leona Lewis, accompagneranno la sfilata dei Royal Air Forcxe e dei Royal marines.