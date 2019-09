Meghan Markle non vedrà più suo padre

È molto probabile che Meghan Markle non incontrerà più il padre.

Secondo quanto riporta l’Express, sono molti gli esperti di Royal Family a crederlo. E potrebbe essere l’epilogo naturale di una storia che si è protratta ormai per troppo tempo, che imbarazza su più livelli la Regina Elisabetta II, i suoi familiari e lo staff di Kensington Palace. Proprio in questi giorni era giunto l’ennesimo appello di Thomas Markle alla figlia: l’uomo, ex direttore della fotografia a Hollywood, vorrebbe conoscere il nipote Archie Harrison, nato lo scorso maggio.

Contestualmente l’uomo, che vive a Rosarito in Messico, ha criticato Meghan per non averlo incontrato, nonostante i 4 voli nei giorni di vacanza con il Principe Harry e il loro neonato. Non è la prima critica che Thomas rivolge alla duchessa di Sussex: dal giorno del suo fidanzamento, molti strali sono giunti all’indirizzo di Meghan dalla parte paterna della famiglia, in particolare dalla sorellastra Samantha, che Thomas ha avuto dalle sue prime nozze.

Secondo gli esperti, Meghan ha preso da tempo la decisione di rompere definitivamente qualunque rapporto con il padre, una decisione difficile con cui sta venendo a patti, straziante: ma il suo dovere è proteggere il marito e il figlio. Thomas ha affermato che le sole immagini di Archie che ha visto sono quelle ufficiali e ha chiesto pubblicamente che Meghan gli invii uno scatto del bimbo, per poterlo incorniciare e appendere al muro accanto a quello della figlia. L’uomo - che è stato assente dal Royal Wedding per presunti problemi di salute, in parte ancora oggi ammantati di mistero - ha aggiunto che gli piacerebbe sapere se il piccolo abbia lo stesso naso della duchessa.

