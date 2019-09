"Meghan Markle è ipocrita": Piers Morgan duro contro la duchessa del Sussex

Piers Morgan è uno dei giornalisti e personaggi televisivi più noti del Regno Unito. Recentemente ha partecipato a Good Morning Britain, uno dei programmi più seguiti del mattino e ha espresso un opinione piuttosto netta su Meghan Markle in merito a un post condiviso sul profilo ufficiale dei duchi del Sussex.

Nell'account reale di Harry e Megham, infatti, è stato pubblicato un aforisma del Dalai Lama con la solita elegante grafica che contraddistingue ogni post dei duchi del Sussex. “ Credo che ad ogni livello della società - familiare, tribale, nazionale e internazionale - la chiave per un mondo più felice e di maggior successo sia la crescita della compassione ”, si legge in grigio su fondo blu. Parole senz'altro condivisibili e apprezzabili ma, secondo Piers Morgan, ipocrite da parte di Meghan Markle perché la donna non mostrerebbe nessuna compassione verso la sua famiglia, soprattutto verso suo padre. “ Sono completamente d'accordo con Merghan Markle che insegna la compassione. Onestamente, lo sono davvero. Lei però può iniziare con il padre che ha rinnegato, con la famiglia che ha rinnegato, con tutti gli amici che ha scaricato negli anni. Questa è compassione, no? Alza il telefono, controlla se stanno tutti bene. ”

Piers Morgan si sente parte di questo discorso, essendo lui stesso stato allontanato da Meghan Markle. Non è la prima volta che Morgan si scaglia contro Meghan, lo scorso dicembre, il giornalista ha accusato la duchessa del Sussex di avergli fatto ghosting, essendo lei sparita improvvisamente. I due pare abbiano stretto un rapporto nel 2015, quando lei dichiarò di essere una sua fan. I due pare si siano scambiati messaggi a lungo per poi incontrarsi per un drink in un bar di Londra a giugno 2016. Da quel momento Meghan avrebbe chiuso ogni rapporto con Piers, che afferma che proprio la notte successiva la Markle si sarebbe incontrata con il principe Harry.